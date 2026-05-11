Испанцы хотят новую армию

11 мая 2026, 23:43 687

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европейский союз создать собственную постоянную армию, чтобы снизить оборонную зависимость от Соединенных Штатов.

Альбарес подчеркнул, что европейские страны должны быть готовы к тому, что такие государства, как Россия, могут «проверить на прочность» готовность Вашингтона прийти на помощь континенту. Это заявление прозвучало после многомесячных нападок президента США Дональда Трампа на НАТО.

Ситуация обострилась в начале этого месяца, когда президент США вывел 5000 военнослужащих из Германии. Это произошло после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что иранцы «унижают США» на переговорах по прекращению войны.

Испания выступает самым резким критиком действий Трампа на Ближнем Востоке, называя эту войну «абсурдной, жестокой и незаконной».

«Мы не можем просыпаться каждое утро, гадая, что США предпримут в следующий раз, — заявил Альбарес в интервью Politico перед заседанием Совета по иностранным делам в Брюсселе. — Наши граждане заслуживают большего».

Министр уверен, что независимая европейская оборона не подорвет основы НАТО. «Магия НАТО заключалась в том, что вы состоите в альянсе и ничего не происходит, потому что никто не осмеливается проверить, работает ли Статья 5 Устава НАТО на самом деле», — пояснил Альбарес.

«Мы должны воссоздать именно это — фактор сдерживания. Чтобы любой потенциальный агрессор понимал: если хочешь связаться с нами, иди в другое место. Потому что мы будем стоять плечом к плечу», — добавил глава МИД.

Несмотря на жесткую позицию, Альбарес подчеркнул важность сотрудничества, но призвал к осторожности ввиду смены приоритетов ключевого партнера.

«Мы искренне верим в трансатлантические связи. Для меня США — исторический естественный союзник европейцев. Нам нужно, чтобы и Европа, и Америка были в одной лодке. Но мы должны признать, что у администрации Трампа — новое видение и новые идеи относительно наших отношений», — резюмировал он.

Испанцы хотят новую армию
Испанцы хотят новую армию
11 мая 2026, 23:43 688
