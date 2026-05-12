Эмираты тайно ударили по Ирану

ОАЭ нанесли секретный военный удар по Ирану, включая атаку на НПЗ на острове Лаван в начале апреля, пишет The Wall Street Journal.

Удар, который ОАЭ официально не признали, вызвал крупный пожар и вывел из строя большую часть мощностей завода на несколько месяцев. Позже Иран ответил ракетными атаками и ударами беспилотников по ОАЭ и Кувейту.

США не выразили недовольства по поводу этих атак и в частном порядке приветствовали участие ОАЭ и других стран Персидского залива, готовых присоединиться к боевым действиям.

Ранее депутат иранского парламента Рухолла Мотефакер Азад предостерег Объединенные Арабские Эмираты от сближения с Соединенными Штатами и Израилем в войне, заявив, что Абу-Даби «следует избегать конфронтации, выходящей за рамки его возможностей».