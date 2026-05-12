Пакистан «приютил» иранские самолеты

Пакистан тайно укрывал иранские военные самолеты на своей базе, сообщает телеканал CBS. По информации источников телеканала, иранские военные самолеты, включая разведывательный RC-130, могли быть переброшены на стратегическую авиабазу Нур-Хан рядом с Равалпинди.

Отдельно отмечается, что часть гражданских иранских бортов была перемещена в Афганистан для обеспечения безопасности на фоне региональной напряженности.

Американские официальные лица считают, что такие действия могли быть направлены на защиту иранских авиационных активов от возможных ударов в условиях эскалации конфликта, в то время как Исламабад позиционировал себя в роли посредника в контактах между Тегераном и Вашингтоном.

В то же время власти Пакистана и представители движения «Талибан» отвергли эти утверждения, заявив, что подобные сообщения не соответствуют действительности.