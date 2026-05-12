Орбан хочет вернуть деньги, замороженные при Орбане

Кандидат на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что новое правительство страны ставит целью вступление в еврозону и переход на евро к 2030 году. Об этом она сказала на слушаниях в парламенте.

«Новое правительство стремится выполнить Маастрихтские критерии для принятия евро к 2030 году», — отметила Орбан, отвечая на вопросы членов комитета по европейским делам.

Политик подчеркнула, что одной из главных проблем остается возвращение средств, замороженных Евросоюзом из-за нарушений верховенства права и коррупционных рисков при Викторе Орбане. По ее словам, речь идет не о бюрократии, а о «деньгах венгерских семей, школ, предприятий, местных органов власти и молодежи».

Орбан также заявила, что Венгрия «дорого заплатила» за утрату доверия Европы, что выразилось в приостановке финансирования и сокращении роли страны в принятии решений. Задача нового правительства, по ее словам, — восстановить доверие через соблюдение правовых и антикоррупционных стандартов.

Между тем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже этим летом Европа может начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. По словам Кос, она уже получили «позитивное сообщение» от премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по этому вопросу.