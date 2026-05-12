Юный сириец хотел взорвать торговый центр

Спецподразделение полиции задержало в Гамбурге 17-летнего гражданина Сирии, подозреваемого в планировании террористического акта. Об этом сообщила в понедельник, 11 мая, генеральная прокуратура Гамбурга.

По данным следствия, задержанный планировал устроить взрыв в торговом центре, баре или полицейском участке в Гамбурге и убить «неустановленное число людей», которых он считает «неверными». При этом он руководствовался идеологией террористической группировки «Исламское государство», указывается в сообщении прокуратуры.

Подросток был задержан еще 7 мая. Федеральная разведывательная служба Германии в начале прошлой недели получила информацию о его вероятных планах. По данным общественно-правового телеканала NDR, сириец ранее привлек внимание сообщениями в группах в Telegram.

В рамках подготовки к нападению сириец приобрел в числе прочего химические удобрения. В качестве альтернативы взрыву он рассматривал возможность использования коктейлей Молотова, а также нападение с помощью ножа.

Задержанный уже был известен немецким правоохранительным органам, став фигурантом расследования об использовании символики «Исламского государства». В рамках другого расследования прокуратура Гамбурга распорядилась провести его психиатрическую экспертизу.