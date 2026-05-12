Военных хотят заменить роботами

Роботы Hyundai могут встать на защиту Южной Кореи из-за нехватки населения и сокращения численности армии , пишет Bloomberg.

Сеул ускоряет инвестиции в беспилотные системы с искусственным интеллектом для решения проблемы растущей нехватки войск. Армия рассматривает возможность использования машин для небоевых задач, включая наблюдение, разведку и логистику.

Потенциальные варианты развертывания включают в себя четвероногого робота Spot от Boston Dynamics, четырехколесного мобильного дроида MobED и носимые платформы, такие как экзоскелет X-ble Shoulder, говорится в материале.

Численность постоянных вооруженных сил Южной Кореи за последние шесть лет сократилась на 20% и составила 450 000 человек на фоне рекордно низкого уровня рождаемости. Министерство обороны прогнозирует дальнейшее снижение этой цифры до 350 000 к 2040 году.