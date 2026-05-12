Талибов зовут в Брюссель разбираться

02:02 84

Европейская комиссия намерена пригласить представителей движения «Талибан» в Брюссель для переговоров о репатриации мигрантов в Афганистан. Как сообщает AFP, конкретная дата встречи пока не определена.

В ближайшее время в Кабул будет направлено официальное письмо для организации визита, подготовка которого координируется со Швецией.

В рамках общего ужесточения миграционной политики около 20 стран ЕС изучают механизмы возвращения афганских граждан на родину — в первую очередь тех, кто имеет судимости.

В октябрьском обращении ряд государств призвал Евросоюз изыскать дипломатические и практические возможности для продвижения в этом вопросе.

«В рамках этой работы в январе 2026 года в Кабуле уже состоялась встреча на техническом уровне», — пояснил представитель Еврокомиссии, добавив, что сейчас ЕС совместно со Швецией работает над «продолжением этих дискуссий» уже в Брюсселе.

Для въезда в Бельгию, где базируются институты Евросоюза, официальным лицам «Талибана» потребуется оформление специальных разрешений на въезд (исключений из санкционного режима).

С 2023 года из Ирана и Пакистана были возвращены — зачастую принудительно — более пяти миллионов афганцев. По данным международных организаций, большинство из них находятся в крайне тяжелом положении, не имея ни постоянного жилья, ни работы.

ЭТО ВАЖНО

