Крупный пожар в Баку локализован

На территории склада в поселке Локбатан в Баку продолжаются необходимые меры по полному тушению пожара.
В операции по ликвидации пожара задействованы службы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиационный отряд и Бакинский региональный центр — всего 182 сотрудника, 40 единиц специальной техники и 2 вертолета, сообщили в пресс-службе МЧС.
* * * 10:14
Благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, вспыхнувший на складе в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, несмотря на сложность и ветреную погоду, удалось предотвратить от распространения на более широкую территорию и взять под контроль. Об этом сообщили в МЧС.
В настоящее время продолжается операция по полному тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позже.
В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) сообщили, что 12 мая, около 01:20, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил сигнал из поселка Локбатан Гарадагского района. На место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи. По состоянию на 09:30 пострадавших не зафиксировано.
* * * 09:19
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают необходимые работы по тушению пожара на складе в поселке Локбатан в Баку.
В пресс-службе заявили, что со склада выносятся товары, их транспортируют в безопасную зону.
* * * 08:46
Продолжается тушение пожара на складе в поселке Локбатан в Баку.
По сообщению пресс-службы МЧС, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров в настоящее время находится на месте пожара.
* * * 08:18
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время проводятся работы по тушению пожара. На территорию направлены достаточное количество техники и личного состава МЧС. С целью ускорения тушения пожара к месту происшествия привлечены вертолеты авиаотряда МЧС.
По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.
В пресс-службе МВД сообщили, что в связи с пожаром на одном из складов в Гарадагском районе сотрудники полиции принимают необходимые оперативные меры для обеспечения безопасной эвакуации граждан, а также беспрепятственной работы пожарно-спасательных подразделений.