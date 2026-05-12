Крупный пожар в Баку локализован

В операции по ликвидации пожара задействованы службы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиационный отряд и Бакинский региональный центр — всего 182 сотрудника, 40 единиц специальной техники и 2 вертолета, сообщили в пресс-службе МЧС.

На территории склада в поселке Локбатан в Баку продолжаются необходимые меры по полному тушению пожара.

Благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, вспыхнувший на складе в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, несмотря на сложность и ветреную погоду, удалось предотвратить от распространения на более широкую территорию и взять под контроль. Об этом сообщили в МЧС.

В настоящее время продолжается операция по полному тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) сообщили, что 12 мая, около 01:20, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил сигнал из поселка Локбатан Гарадагского района. На место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи. По состоянию на 09:30 пострадавших не зафиксировано.