Перемирие закончилось. Россия бьет по Киеву и Днепру: есть погибший

Объявленное при участии президента США трехдневное перемирие между РФ и Украиной закончилось. В ночь на 12 мая в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников.
В Оболонском районе Киева обломки дрона упали на крышу 20-этажного жилого дома, сообщили местные власти. «По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома на Оболони возник пожар. Его ликвидировали. В доме повреждена крыша технического этажа. Других разрушений нет. За помощью к медикам пока никто не обращался», — написал в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.
В ночь на 12 мая российские военные также атаковали населенные пункты Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник. По его данным, в Фастовском районе в результате атаки поврежден детский сад, в расположенном рядом четырехэтажном жилом доме выбиты окна, повреждены два частных дома. Люди не пострадали.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что российские военные атаковали город Днепр. «Произошел пожар. Повреждена транспортная инфраструктура», — написал он в телеграме.
По его словам, погиб мужчина в прифронтовом Синельниковском районе, который, по данным украинских властей, обстреливался и во время трехдневного режима прекращения огня. В результате нового обстрела повреждены частные дома, четверо получили ранения, сообщил Ганжа. Он уточнил, что всего было более 20 обстрелов в пяти районах Днепропетровской области.