Перемирие закончилось. Россия бьет по Киеву и Днепру: есть погибший

Объявленное при участии президента США трехдневное перемирие между РФ и Украиной закончилось. В ночь на 12 мая в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников.

В Оболонском районе Киева обломки дрона упали на крышу 20-этажного жилого дома, сообщили местные власти. «По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома на Оболони возник пожар. Его ликвидировали. В доме повреждена крыша технического этажа. Других разрушений нет. За помощью к медикам пока никто не обращался», — написал в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.