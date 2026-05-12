Нефтяные котировки растут

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,5, или 0,45% - до $110,48.
По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила $105,24.
Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на 0,59 доллара, или 0,55% - до 107,6 доллара.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов США.
На мировых рынках нефть продолжила рост на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке в связи с отсутствием прогресса в переговорах между США и Ираном.