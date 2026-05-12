Трамп призвал к аресту Обамы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал к аресту бывшего американского лидера Барака Обаму. Об этом нынешний глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

Причина — фабрикация бывшим президентом США и экс-директором ФБР о якобы влиянии России на президентские гонки в США.

«Двадцать агентов ЦРУ и ФБР сбросили на Обаму политическую бомбу, подтвердив, что Барак Обама и бывший директор ЦРУ сфабриковали фальшивку о России, которая почти десять лет была в хранилище ЦРУ, чтобы дискредитировать выборы президента Трампа путем манипулирования разведданными», — написал Дональд Трамп.

Напомним, в феврале этого года президент США выступил с этим же призывом. Тогда глава Белого дома также обвинил бывшего главу государства в том, что тот во время выборов 2016 года лично отдал тайный приказ ЦРУ сфабриковать фальшивые свидетельства сговора Трампа с Россией против кандидата в президенты от демократов.