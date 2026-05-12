Военные учения США со странами Центральной Азии

Центральное командование ВС США (CENTCOM) в июне проведет на территории Соединенных Штатов военные учения с представителями вооруженных сил из почти 10 стран Центральной и Южной Азии. Об этом говорится в заявлении командования.

В первую очередь подготовку в рамках учений, как отметили в CENTCOM, будут проходить представители сухопутных и внутренних войск стран Центральной и Южной Азии.