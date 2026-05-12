Биткоин выше $81 тысячи

На платформе CoinMarketCap цена ведущей криптовалюты рынка - биткоина выросла на 0,55% и достигла 81 232 долларов США, а рыночная капитализация составила 1,63 трлн долларов.

На криптовалютном рынке за последние сутки продолжилась положительная динамика по основным активам.

PAX Gold, известный как цифровое золото, подорожал на 1,01% — до 4 713 долларов США, а Tether Gold вырос на 1,04% — до 4 714 долларов США.

Цена второй по величине криптовалюты рынка — Ethereum — напротив, снизилась на 0,95%, до 2 312 долларов США.

BNB вырос на 1,59%, до 663 долларов США, а Monero подорожал на 1,38%, до 413 долларов США.

Общая капитализация рынка за последние 24 часа увеличилась на 0,47%, достигнув 2,71 трлн долларов США.

По мнению аналитиков, позитивная динамика на рынке за последние сутки в основном связана с ростом склонности инвесторов к риску, оптимистичными ожиданиями относительно показателей инфляции в США и усилением спроса на цифровые активы на фоне роста цен на золото.