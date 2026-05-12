МИД Пакистана опровергает…

МИД Пакистана опроверг опубликованную CBS News информацию о присутствии иранских самолетов на авиабазе Нур-Хан, назвав ее «вводящей в заблуждение».

Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, подобные сообщения направлены на подрыв усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе.

В министерстве пояснили, что иранские и американские самолеты прибыли в Пакистан после прекращения огня и в период первого раунда переговоров между Ираном и США в Исламабаде для обеспечения перевозки дипломатического персонала, сотрудников служб безопасности и административных работников.

«Часть воздушных судов и вспомогательного персонала временно осталась в Пакистане в ожидании последующих этапов переговорного процесса», - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что находящиеся в стране иранские самолеты не связаны с какими-либо военными операциями или мерами военного характера.

В Исламабаде также отметили, что, несмотря на отсутствие нового раунда официальных переговоров, дипломатические контакты продолжаются, включая визиты министра иностранных дел Ирана.

Пакистан подтвердил намерение и дальше поддерживать усилия, направленные на диалог, деэскалацию и укрепление региональной безопасности.

Ранее CBS News сообщала, что Пакистан разрешил иранским военным самолетам парковаться на своих аэродромах на фоне риска возможных ударов со стороны США.