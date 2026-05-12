Россия – «кавказская держава. А Южный Кавказ жизненно важен для нас»

Россия является «кавказской державой» и тесно связана с процессами в регионе, поэтому Южный Кавказ для нее жизненно важен, заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

«Наши интересы проистекают из того факта, что Россия - не просто сосед, а сама является кавказской державой. Со всеми государствами региона нас связывают теснейшие исторические и культурные узы… Для каждой из стран Южного Кавказа Россия является главным или одним из главных торговых партнеров. Через регион пролегают значимые для нас транспортные артерии. От того, как будут развиваться процессы по ту сторону хребта, во многом зависит и положение дел на Северном Кавказе. Словом, Южный Кавказ для нас жизненно важен», - сказал Калугин.

По его словам, «то, что способствует процветанию региона, способствует и благополучию России. Вот простая логика наших действий… Мы хотим, чтобы экономика Южного Кавказа задышала свободно. Нам это выгодно».