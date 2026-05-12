В Иране снова казни

Иран во вторник казнил Абдольджалиля Шахбахша по обвинению в вооруженном мятеже, включавшем нападения на полицейские участки и членство в боевой группировке в провинции Систан-Балучестан, сообщило информационное агентство Mizan News, представляющее судебную систему страны.

В докладе говорится, что Шахбахш был арестован в ходе так называемой контртеррористической операции на востоке Ирана.

Связанное с судебной системой издание утверждало, что он незаконно покинул Иран около шести лет назад, чтобы пройти военную подготовку в соседней стране.