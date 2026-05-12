Трампа призывают давить на Китай. А Иран взял «полумесяц» под полный контроль

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из сторонников войны в Иране в администрации Трампа, призвал президента США занять жесткую позицию по отношению к Пекину во время его предстоящей поездки в Китай. Об этом информирует CNN.
«Президент Трамп, когда вы едете в Китай, помните, что человек, с которым вы разговариваете, поддерживает Россию и Иран», — заявил Грэм во вторник во время слушаний в Сенате по вопросам ассигнований.
Обращаясь к представителям Пентагона на слушаниях, Грэм сказал: «Я ценю все, что вы сделали, я всячески вас поддерживаю, но когда дело касается Пакистана и Китая, хватит уже».
Грэм отметил, что Китай закупает большие объемы нефти у России и Ирана. Он также сослался на сообщение CBS News о том, что Пакистан, выступавший посредником в дипломатических переговорах между США и Ираном, разрешил стоянку для иранских военных самолетов на своих аэродромах.
Пакистан отверг это сообщение, и в заявлении Министерства иностранных дел страны говорится: «После прекращения огня и во время первого раунда переговоров в Исламабаде в Пакистан прибыло несколько самолетов из Ирана и США для обеспечения передвижения дипломатического персонала, групп безопасности и административного персонала, связанного с процессом переговоров». В заявлении также отмечалось, что иранские самолеты в Пакистане не связаны с «какими-либо военными операциями или мерами по их сохранению».
Между тем замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде сообщил, что Иран расширил стратегическую зону контроля в Ормузском проливе. Если раньше флот исламской республики в основном патрулировал зону вокруг островов у побережья страны, то теперь Тегеран планирует взять под контроль воды на входе и выходе из пролива, передает агентство Tasnim.
По его словам, зона контроля в проливе теперь простирается более чем на 200–300 миль, то есть на 500 км. Иран будет контролировать зону «в форме полумесяца»: от городов Джаск и Сирик до островов Кешм и Большой Тунб.
Представитель Корпуса стражей исламской революции подчеркнул, что вооруженные силы внимательно следят за всеми передвижениями в регионе. «Исламская Республика Иран внимательно и пристально следит за всеми передвижениями в регионе и не допустит посягательств на свои территориальные воды и интересы», — сказал он.
Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в переговорах с Ираном и всерьез рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий, рассказали CNN осведомленные источники.
По их словам, глава Белого дома «теряет терпение» из-за продолжающегося закрытия Ормузского пролива и, как он считает, раскола в руководстве Ирана, который мешает Тегерану пойти на уступки в ядерных переговорах.
Собеседники телеканала отметили, что последнее предложение Ирана, которое Трамп назвал «совершенно неприемлемым» и «глупым», заставило Белый дом усомниться в готовности иранцев занять серьезную переговорную позицию.
При этом, по словам источников CNN, внутри администрации президента есть разные точки зрения на продолжение конфликта. В частности, Пентагон выступает за более агрессивный подход к Ирану, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Военные предлагают еще больше ослабить позиции иранцев за счет новых ударов. Другие представители администрации по-прежнему считают, что необходимо дать шанс дипломатии. Также многие из окружения Трампа хотят, чтобы посредники из Пакистана были более прямолинейными в своих контактах с иранцами. Кроме того, они считают, что Пакистан представляет США «более позитивную версию» иранской позиции, чем есть на самом деле.
11 мая Трамп снова встретился со своей командой по национальной безопасности в Белом доме, чтобы обсудить дальнейшие варианты действий в отношении Ирана. Глава Белого дома заявил, что перемирие, которое он объявил 7 апреля, «находится на грани выживания» после ответа Тегерана на предложения США об условиях мира. «Я бы назвал это самым слабым предложением на данный момент после прочтения той чепухи, которую они нам прислали. Я даже не дочитал до конца», — сказал Трамп. Однако, источники CNN отметили, что решение о следующем шаге в противостоянии вряд ли будет принято до визита президента США в Китай, который запланирован на 13–15 мая.
Тем временем бывший советник Трампа по вопросам безопасности предсказывает возобновление войны с Ираном. Герберт Рэймонд Макмастер, занимавший пост советника по национальной безопасности во время первого президентского срока Дональда Трампа, заявил, что, по его мнению, военная кампания США против Ирана, скорее всего, возобновится, поскольку переговоры о прекращении огня продолжают ухудшаться.
В интервью CNN Макмастер заявил, что Тегеран «проезжает мимо очередного съезда с трассы», предположив, что отказ Ирана от ключевых требований США может привести к возобновлению военных действий. «Я думаю, что режим совершает еще одну огромную ошибку», — сказал он.