Трампа призывают давить на Китай. А Иран взял «полумесяц» под полный контроль

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из сторонников войны в Иране в администрации Трампа, призвал президента США занять жесткую позицию по отношению к Пекину во время его предстоящей поездки в Китай. Об этом информирует CNN.

«Президент Трамп, когда вы едете в Китай, помните, что человек, с которым вы разговариваете, поддерживает Россию и Иран», — заявил Грэм во вторник во время слушаний в Сенате по вопросам ассигнований.

Обращаясь к представителям Пентагона на слушаниях, Грэм сказал: «Я ценю все, что вы сделали, я всячески вас поддерживаю, но когда дело касается Пакистана и Китая, хватит уже».

Грэм отметил, что Китай закупает большие объемы нефти у России и Ирана. Он также сослался на сообщение CBS News о том, что Пакистан, выступавший посредником в дипломатических переговорах между США и Ираном, разрешил стоянку для иранских военных самолетов на своих аэродромах.

Пакистан отверг это сообщение, и в заявлении Министерства иностранных дел страны говорится: «После прекращения огня и во время первого раунда переговоров в Исламабаде в Пакистан прибыло несколько самолетов из Ирана и США для обеспечения передвижения дипломатического персонала, групп безопасности и административного персонала, связанного с процессом переговоров». В заявлении также отмечалось, что иранские самолеты в Пакистане не связаны с «какими-либо военными операциями или мерами по их сохранению».

Между тем замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде сообщил, что Иран расширил стратегическую зону контроля в Ормузском проливе. Если раньше флот исламской республики в основном патрулировал зону вокруг островов у побережья страны, то теперь Тегеран планирует взять под контроль воды на входе и выходе из пролива, передает агентство Tasnim.

По его словам, зона контроля в проливе теперь простирается более чем на 200–300 миль, то есть на 500 км. Иран будет контролировать зону «в форме полумесяца»: от городов Джаск и Сирик до островов Кешм и Большой Тунб.

Представитель Корпуса стражей исламской революции подчеркнул, что вооруженные силы внимательно следят за всеми передвижениями в регионе. «Исламская Республика Иран внимательно и пристально следит за всеми передвижениями в регионе и не допустит посягательств на свои территориальные воды и интересы», — сказал он.