В Москве считают: без России Армения пропадет

«Данная тема (концессия ЮКЖД) подробно обсуждалась на переговорах лидеров России и Армении 1 апреля. Были даны разъяснения по всем беспокоящим армянскую сторону моментам, достигнуто понимание по модальностям дальнейшей работы, в том числе в контексте участия российской стороны в разблокировании региональных коммуникаций», - сказал российский дипломат.

По словам Калугина, в Москве «отфиксировали высказывание (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна, что в республике не намерены обсуждать связанные с концессией вопросы «за спиной России».

В МИД РФ также не согласны «с утверждением, что управление российской компанией армянскими железными дорогами каким-либо образом ограничивает конкурентные преимущества Армении, наоборот, убеждены, что оно их создает». По утверждению Калугина, «если бы не кропотливая работа российской стороны в рамках концессии по восстановлению и поддержанию функциональности железнодорожной сети, сегодня было бы сложнее говорить о перспективах участия Армении в перезапуске транспортных артерий на Южном Кавказе».

Российский дипломат также заявил, что РФ и Армению связывает ряд договоров, которые «стоят на страже безопасности республики: «Важным элементом этой архитектуры остается ОДКБ. Для нас «заморозка» Ереваном своего членства в организации сути обязательств не меняет. Трудно представить, чем подобные гарантии можно заменить. Как мы убедились в ходе прошедших в Ереване саммитов под эгидой ЕС, осязаемой альтернативы никто не предлагает».

По его словам, Россия «не то, что может предложить, а на протяжении долгих лет реально и эффективно обеспечивает стабильность и безопасность Армении».

«Мы - главный торгово-экономический партнер республики (Армении). По итогам 2025 года 36% ее внешнеторгового оборота приходилось на нашу страну (в то время как на ЕС - порядка 10%). На российский рынок поступает 98% сельхозпродукции и 78% экспорта крепких алкогольных напитков. 98% внешнеторговых расчетов проходит в национальных валютах. В Армении запущены десятки проектов отечественного бизнеса с накопленным объемом инвестиций в $4,2 млрд. Россия - гарант энергетической и продовольственной безопасности. При этом жизненно необходимые для Армении товары и энергоносители поставляются по ценам значительно ниже рыночных», - заявил Калугин.

В Москве также недовольны тем, что Ереван «словно не обратил внимание на омерзительные выпады» президента Украины Владимира Зеленского в адрес Москвы во время визита в Армению. «Разумеется, отфиксировали в Москве явно инспирированный Брюсселем приезд в Ереван Владимира Зеленского, его омерзительные антироссийские выпады, которые принимающая армянская сторона старательно не замечала», - отметил Калугин. По словам Калугина, «в Брюсселе никто даже не задумался об интересах Армении, которая до последнего времени стремилась занимать равноудаленную позицию по украинскому кризису. Европейцы привезли в республику свою русофобскую повестку и - вольно или невольно – «подтянули» к ней Ереван. По сути, задействовали страну как удобную площадку для своих политических прожектов».