Американские бомбардировщики над Ближним Востоком

Американские бомбардировщики над Ближним Востоком

12:04 765

Стратегический бомбардировщик американских ВВС B-1B Lancer совершил полет в район Ближнего Востока, сообщило во вторник Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным командования, тренировочный полет выполнялся 9 мая. О том, откуда поднимался самолет, не указывается.

Между тем, по данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), в настоящее время стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, которые размещены на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, практически ежедневно выполняют тренировочные вылеты в направлении Ближнего Востока. Полеты продолжаются примерно по 9-10 часов.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд размещается группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков, включая 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Эти боеприпасы в ходе американской военной операции использовались для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

