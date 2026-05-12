Зеленский: Россия должна закончить эту войну

По его словам, Россия «сама выбрала закончить частичную тишину», которая «сохранялась несколько дней», и теперь Украина будет действовать «зеркально». Также Зеленский призвал Москву «сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина после окончания перемирия будет действовать «зеркально» в ответ на все действия России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы нужны и должны продолжать работать и усиливаться», — отметил он.

Также в посте Зеленский призвал партнеров не оставаться в стороне, не допускать послаблений в отношении России и продолжать совместную работу ради безопасности, справедливости и надежного мира.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной, которое продлилось с 9 по 11 мая.