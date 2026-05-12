Встреча в Минздраве с делегацией Ватикана

Министр здравоохранения Теймур Мусаев встретился с делегацией, возглавляемой президентом педиатрической больницы Bambino Gesù Ватикана Тициано Онести. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Ватиканом и Азербайджаном в сфере здравоохранения и педиатрии, а также совместные инициативы по охране здоровья детей.

Приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев заявил, что «благодаря успешной внешней политике, осуществляемой под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, отношения между Азербайджаном и Ватиканом развиваются на высоком уровне. Особое внимание, которое глава государства уделяет гуманитарному сотрудничеству и межкультурному диалогу, вносит важный вклад в дальнейшее укрепление связей между двумя странами».

Подчеркнув особую значимость проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по развитию отношений с Ватиканом, Теймур Мусаев отметил: «По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Ватикане были восстановлены ряд исторических и религиозных памятников, успешно развивается гуманитарное сотрудничество. Эта деятельность служит укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Ватиканом».

Министр сообщил, что система здравоохранения Азербайджана за последние годы прошла значительный путь развития благодаря широкомасштабным реформам и государственным программам: «В стране создана современная медицинская инфраструктура, введены в эксплуатацию новые больницы и специализированные медицинские центры, расширено применение цифровых решений в здравоохранении. Особенно важные достижения получены в области педиатрии, талассемии, охраны здоровья матери и ребенка».

Теймур Мусаев отметил, что Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Фондом Гейдара Алиева, Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и педиатрической больницей Bambino Gesù, укрепляет сотрудничество между сторонами: «В рамках Меморандума предусмотрены обмен опытом в области педиатрии, реализация совместных научно-исследовательских проектов, профессиональная подготовка медицинского персонала и развитие служб охраны здоровья детей в Азербайджане. Сотрудничество с таким авторитетным мирового уровня медицинским учреждением, как педиатрическая больница Bambino Gesù, внесет важный вклад в развитие педиатрических услуг в Азербайджане».