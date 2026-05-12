Экс-премьер Катара: Иран рано или поздно станет ядерной державой

12:29 1168

Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани заявил, что Иран рассматривает свою ядерную программу как вопрос суверенитета и в конечном итоге все равно добьется обладания ядерным оружием.

«Иран не готов бесплатно отказаться от своей ядерной программы в пользу Америки. Он рассматривает ее как экзистенциальный вопрос и вопрос суверенитета», — заявил Аль Тани.

Он заявил, что Иран видит наличие ядерного оружия у Израиля и Пакистана и делает соответствующие выводы.

«Один иранский чиновник однажды сказал мне: «Украина отдала свое ядерное оружие — и посмотрите, что с ней стало». Иран как государство видит, что Израиль и Пакистан обладают ядерным оружием — даже если они [иранцы] заявляют, что сами к нему не стремятся.

Я верю, что это тот вывод, к которому они придут: через 20 лет или через несколько лет, но они этого добьются», — подчеркнул бывший глава правительства Катара.

Аль Тани также отметил, что Тегеран привык использовать переговоры для затягивания времени.

«Иранцы привыкли вступать в переговоры, успешно затягивать их и продолжать до бесконечности. Иногда хитрость заключается в том, чтобы не использовать никакой хитрости», - сказал он.

Кроме того, Аль Тани раскритиковал военную операцию США и Израиля против Ирана, заявив, что она «не пошла на пользу региону», а также «послужила лично Нетаньяху и его повестке». 

По его словам, многие недооценивают устойчивость иранской системы власти.

«Эта система строилась 47 лет — с того дня, как шах покинул страну. И она не рухнет так, как они думают», — заявил Аль Тани.

