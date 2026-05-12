Индия не отказывалась от российского газа

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури назвал ложью распространяемые в СМИ данные об отказе Индией от импорта СПГ из России и грядущем локдауне.

Соответствующее заявление он сделал на конференции Конфедерации индийской промышленности.

«Ходит множество мифов, действительно множество. По дороге сюда, в машине, я прочел статью, в которой утверждается, будто Индия прекратила импорт, якобы отказалась принять партию СПГ из России», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он опроверг «утверждения, что грядет масштабный локдаун».

По его словам, данные ложные слухи «распространяются в чьих-то корыстных интересах».

«Эти мифы необходимо развенчать и искоренить», — заключил Пури.