«Мегринский маршрут» вместо «дороги Трампа»?

На фоне предстоящих в июне парламентских выборов в Армении и американо-иранского противостояния российские официальные лица продолжают выступать с заявлениями о перспективах проекта TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»). На этот раз на эту тему высказался Михаил Калугин, директор Четвертого департамента по СНГ МИД России. По его словам, идея TRIPP «выглядит туманной» на фоне последних событий в регионе. «Ряд экспертов считает, что на фоне ирано-американского конфликта перспективы запуска «Маршрута Трампа» небезоблачны. Отмечается, что, помимо негативного восприятия Ираном присутствия США на своих северных границах, американский контроль над маршрутом из Центральной Азии в Европу, частью которого призвана стать «Дорога Трампа», может вызывать недоверие и у азиатских партнеров. А без китайских и российских грузов окупить инвестиции в проект будет крайне сложно», — отметил он. Российский дипломат, хотя и скептически отнесся к перспективам «Маршрута Трампа», подчеркнул, что ранее предложенный Россией проект, известный в Москве как «Мегринский маршрут», был приостановлен «по вине армянской стороны». Речь идет о создании коридора, предусмотренного пунктом 9 трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, обеспечивающего беспрепятственное транспортное сообщение между Азербайджаном и его Нахчыванским эксклавом и находящегося под контролем пограничных войск российской ФСБ.

«В целом же этот проект как транзитный путь между основным Азербайджаном и Нахичеванью через юг Армении возник не на пустом месте. Его появлению предшествовала двухлетняя кропотливая работа в рамках формата Россия — Азербайджан — Армения, а именно: трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров. Уже в 2023 году мы вплотную подошли к запуску так называемого Мегринского маршрута, который должен был не только обеспечить транзит через юг Армении в Нахичевань, но и, по сути, закольцевать армянские и азербайджанские железные дороги. Это как раз то, чего так многотрудно пытается сейчас добиться Армения, опираясь на «Дорогу Трампа». Но проблема в том, что армяно-американская инициатива, в отличие от «Мегринского маршрута», не предусматривает автоматически полноценную стыковку армянской и азербайджанской железнодорожной инфраструктуры. Не наша вина, что Ереван в 2023 году сознательно заморозил работу трехсторонней рабочей группы», - подчеркнул Калугин. Следует отметить, что из-за войны США и Израиля с Ираном не только в России, но и среди некоторых западных экспертов и в аналитических центрах возникли определенные сомнения относительно перспектив «Маршрута Трампа». Высказывались мнения, что нынешняя ситуация в регионе может отложить реализацию проекта, поскольку не исключено, что США снизят внимание к Южному Кавказу из-за войны с Ираном. С другой стороны, поскольку маршрут проходит непосредственно вблизи иранской границы, могут возникнуть новые риски в отношении обеспечения его безопасности. Однако представители администрации США отвергают эти оценки и заявляют, что проект TRIPP остается одним из главных приоритетов администрации Трампа в регионе. Также сообщается, что между Вашингтоном, Ереваном и Баку продолжаются переговоры по реализации проекта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что задержек в реализации «Маршрута Трампа» нет, наоборот, «процесс ускоряется», и работы на местах скоро начнутся.