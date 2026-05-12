«Мегринский маршрут» вместо «дороги Трампа»?

На фоне предстоящих в июне парламентских выборов в Армении и американо-иранского противостояния российские официальные лица продолжают выступать с заявлениями о перспективах проекта TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»). На этот раз на эту тему высказался Михаил Калугин, директор Четвертого департамента по СНГ МИД России. По его словам, идея TRIPP «выглядит туманной» на фоне последних событий в регионе.
«Ряд экспертов считает, что на фоне ирано-американского конфликта перспективы запуска «Маршрута Трампа» небезоблачны. Отмечается, что, помимо негативного восприятия Ираном присутствия США на своих северных границах, американский контроль над маршрутом из Центральной Азии в Европу, частью которого призвана стать «Дорога Трампа», может вызывать недоверие и у азиатских партнеров. А без китайских и российских грузов окупить инвестиции в проект будет крайне сложно», — отметил он.
Российский дипломат, хотя и скептически отнесся к перспективам «Маршрута Трампа», подчеркнул, что ранее предложенный Россией проект, известный в Москве как «Мегринский маршрут», был приостановлен «по вине армянской стороны». Речь идет о создании коридора, предусмотренного пунктом 9 трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, обеспечивающего беспрепятственное транспортное сообщение между Азербайджаном и его Нахчыванским эксклавом и находящегося под контролем пограничных войск российской ФСБ.
«В целом же этот проект как транзитный путь между основным Азербайджаном и Нахичеванью через юг Армении возник не на пустом месте. Его появлению предшествовала двухлетняя кропотливая работа в рамках формата Россия — Азербайджан — Армения, а именно: трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров. Уже в 2023 году мы вплотную подошли к запуску так называемого Мегринского маршрута, который должен был не только обеспечить транзит через юг Армении в Нахичевань, но и, по сути, закольцевать армянские и азербайджанские железные дороги. Это как раз то, чего так многотрудно пытается сейчас добиться Армения, опираясь на «Дорогу Трампа». Но проблема в том, что армяно-американская инициатива, в отличие от «Мегринского маршрута», не предусматривает автоматически полноценную стыковку армянской и азербайджанской железнодорожной инфраструктуры. Не наша вина, что Ереван в 2023 году сознательно заморозил работу трехсторонней рабочей группы», - подчеркнул Калугин.
Следует отметить, что из-за войны США и Израиля с Ираном не только в России, но и среди некоторых западных экспертов и в аналитических центрах возникли определенные сомнения относительно перспектив «Маршрута Трампа». Высказывались мнения, что нынешняя ситуация в регионе может отложить реализацию проекта, поскольку не исключено, что США снизят внимание к Южному Кавказу из-за войны с Ираном. С другой стороны, поскольку маршрут проходит непосредственно вблизи иранской границы, могут возникнуть новые риски в отношении обеспечения его безопасности. Однако представители администрации США отвергают эти оценки и заявляют, что проект TRIPP остается одним из главных приоритетов администрации Трампа в регионе. Также сообщается, что между Вашингтоном, Ереваном и Баку продолжаются переговоры по реализации проекта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что задержек в реализации «Маршрута Трампа» нет, наоборот, «процесс ускоряется», и работы на местах скоро начнутся.
Известно, что Россия первоначально оказывала давление на Армению с целью ее участия в проекте «Маршрут Трампа». Когда это оказалось невозможным, Москва начала сомневаться в перспективах проекта. С другой стороны, между Ереваном и Москвой продолжаются споры по поводу соединения «Маршрута Трампа» с армянскими железными дорогами и, следовательно, создания кольцевого железнодорожного сообщения между Арменией, Азербайджаном и Турцией. Тот факт, что армянские железные дороги находятся под российским контролем, дает Москве дополнительные рычаги влияния. Армения, в свою очередь, ищет способы расторгнуть контракт, подписанный с «Российскими железными дорогами» в 2008 году, и передать управление железными дорогами третьей стороне. Москва не согласна с такой перспективой и угрожает Еревану.
Как сказал Михаил Калугин, Россия разъяснила Армении все беспокоящие ее моменты по концессии «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД): «Данная тема (концессия ЮКЖД) подробно обсуждалась на переговорах лидеров России и Армении 1 апреля. Были даны разъяснения по всем беспокоящим армянскую сторону моментам, достигнуто понимание по модальностям дальнейшей работы, в том числе в контексте участия российской стороны в разблокировании региональных коммуникаций».
Он подчеркнул, что в Москве «отфиксировали высказывание Пашиняна, что в республике не намерены обсуждать связанные с концессией вопросы «за спиной России». «Не можем согласиться с утверждением, что управление российской компанией армянскими железными дорогами каким-либо образом ограничивает конкурентные преимущества Армении, наоборот, убеждены, что оно их создает», — заметил Калугин.