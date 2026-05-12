Израиль передал Эмиратам «Железный купол»

Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты батарею противовоздушной обороны «Железный купол» и персонал для ее эксплуатации, об этом заявил во вторник посол США в Израиле Майк Хакаби.

Хакаби сделал эти заявления на мероприятии в Тель-Авиве и не предоставил дополнительных подробностей. Израиль и ОАЭ пока не прокомментировали ситуацию.

«Железный купол» — это израильская система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, предназначенная для перехвата ракет и беспилотников.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты высокотехнологичные системы вооружений, включая передовую лазерную систему ПРО «Ор Эйтан» и легкую систему наблюдения Spectro, чтобы помочь защитить ОАЭ от иранских ракет и дронов.

Обе системы считаются оборонительными и дополнили систему ПВО «Железный купол», которая также была направлена в ОАЭ вместе с «несколькими десятками» израильских военнослужащих для ее обслуживания, сообщили источники. О развертывании «Железного купола» в ОАЭ первым сообщил портал Axios.

Это первый случай развертывания данного вида систем ПВО за пределами США и Израиля, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По их информации, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил отправить батарею «Железного купола» и несколько десятков операторов армии страны в ОАЭ после разговора с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Сама операция держалась в секрете, отправка израильских солдат в мусульманскую страну оставалась скрытой от публики.