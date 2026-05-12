Арабы закупают турецкие ПВО против иранских «шахедов»

За последний месяц монархии Персидского залива подписали с Анкарой многочисленные контракты на закупку турецкого вооружения и инвестиции в оборонную промышленность.
Война между США и Ираном, начавшаяся в конце февраля, стала серьезным испытанием, особенно для Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии. Несмотря на наличие мощных систем противовоздушной обороны против баллистических ракет, страны Залива в период войны столкнулись с трудностями в защите от иранских дронов большой дальности.
По данным источников haqqin.az в Анкаре, после прекращения огня страны Залива активизировали переговоры о закупке турецких систем ПВО пятого поколения. «Страны Залива уже месяц занимаются закупками оружия в Турции. Даже Оман, который традиционно считается нейтральным, ведет переговоры с Анкарой», — сообщил информированный источник haqqin.az.
Новая стратегия вооружения арабских монархий отчетливо проявилась на завершившейся на прошлой неделе выставке вооружений Saha Expo, где наряду с представителями Залива был представлен и Ирак. Принявший участие в выставке в Стамбуле министр обороны Кувейта Абдулла аль-Сабах подписал межправительственные протоколы о продаже с ведущими оборонными компаниями Турции, включая Aselsan, Havelsan, производителя дронов Baykar и производителя бронетехники Otokar. Источники сообщают, что Кувейт особенно заинтересован в беспилотниках Baykar Akıncı, способных совершать длительные полеты на средних высотах, и системах ПВО типа Hisar. Напомним, что ранее, в 2023 году, Кувейт уже закупал у Анкары дроны Bayraktar TB2.
Источники сообщают, что Саудовская Аравия и Катар также проявляют особый интерес к антидроновым системам производства турецких компаний. Согласно информации, полученной haqqin.az от источников в Анкаре, обе страны подписали контракты с турецкой компанией Aselsan на закупку систем ПВО Korkut 100/25. Отмечается, что Саудовская Аравия также планирует закупить БПЛА с лазерным наведением, которые могут устанавливаться на небольшие грузовики и были продемонстрированы на выставке Saha Expo.
Наряду с Заливом, на новые турецкие системы ПВО ориентируется и Ирак. Заместитель начальника штаба иракской армии генерал-лейтенант Саад Харбия в заявлении газете The National подтвердил, что его страна закупила у Турции 20 систем ПВО для борьбы с дронами.
Тем не менее страны Персидского залива остаются крупнейшими потенциальными покупателями турецкого оружия. Однако эксперты полагают, что Турция все еще сталкивается с трудностями в предложении надежной альтернативы странам Залива в области производства систем, способных нейтрализовать баллистические ракеты. Однако Турции требуется еще четыре-пять лет, чтобы эффективно адаптировать свои системы к угрозам баллистических ракет.
Несмотря на это, интерес стран Залива к системам ПВО турецкого производства продолжает расти; по мнению экспертов, это в первую очередь связано с задержками поставок боеприпасов для систем Patriot и THAAD со стороны таких поставщиков, как США. Анкара же, пользуясь этим фактором, заинтересована в поощрении закупок турецких систем на выгодных условиях и даже в организации совместного производства.