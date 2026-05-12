Арабы закупают турецкие ПВО против иранских «шахедов»

За последний месяц монархии Персидского залива подписали с Анкарой многочисленные контракты на закупку турецкого вооружения и инвестиции в оборонную промышленность. Война между США и Ираном, начавшаяся в конце февраля, стала серьезным испытанием, особенно для Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии. Несмотря на наличие мощных систем противовоздушной обороны против баллистических ракет, страны Залива в период войны столкнулись с трудностями в защите от иранских дронов большой дальности. По данным источников haqqin.az в Анкаре, после прекращения огня страны Залива активизировали переговоры о закупке турецких систем ПВО пятого поколения. «Страны Залива уже месяц занимаются закупками оружия в Турции. Даже Оман, который традиционно считается нейтральным, ведет переговоры с Анкарой», — сообщил информированный источник haqqin.az.

Новая стратегия вооружения арабских монархий отчетливо проявилась на завершившейся на прошлой неделе выставке вооружений Saha Expo, где наряду с представителями Залива был представлен и Ирак. Принявший участие в выставке в Стамбуле министр обороны Кувейта Абдулла аль-Сабах подписал межправительственные протоколы о продаже с ведущими оборонными компаниями Турции, включая Aselsan, Havelsan, производителя дронов Baykar и производителя бронетехники Otokar. Источники сообщают, что Кувейт особенно заинтересован в беспилотниках Baykar Akıncı, способных совершать длительные полеты на средних высотах, и системах ПВО типа Hisar. Напомним, что ранее, в 2023 году, Кувейт уже закупал у Анкары дроны Bayraktar TB2. Источники сообщают, что Саудовская Аравия и Катар также проявляют особый интерес к антидроновым системам производства турецких компаний. Согласно информации, полученной haqqin.az от источников в Анкаре, обе страны подписали контракты с турецкой компанией Aselsan на закупку систем ПВО Korkut 100/25. Отмечается, что Саудовская Аравия также планирует закупить БПЛА с лазерным наведением, которые могут устанавливаться на небольшие грузовики и были продемонстрированы на выставке Saha Expo.