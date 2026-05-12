Валютные резервы Азербайджана растут, а госдолг сокращается

Экономика Азербайджана выросла на 0,2% за 4 месяца 2026 года. В январе-апреле этого года номинальный объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана составил 39 млрд 875,1 млн манатов.

По данным Госкомстата, это на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, объем нефтегазового ВВП сократился на 0,9% - до 12 млрд 135 млн манатов. В то же время ненефтегазовый сектор экономики продемонстрировал рост на 0,7%, до 27 млрд 740,1 млн манатов.

Отметим, что правительство Азербайджана рост ВВП в 2026 году прогнозирует на 1,7%.

Для сравнения отметим, что в 2025 году экономика Азербайджана выросла на 1,4%.

Выросли и инвестиции в экономику Азербайджана.

В январе-апреле 2026 года капиталовложения в основной капитал составили 5 млрд 275 млн манатов инвестиций. 

По данным Госкомстата, рост капвложений в реальном выражении составил 2,6%.

При этом по данным статистики, инвестиции в ненефтегазовый сектор за январь-апрель 2026 года составили 3 млрд 211,9 млн манатов, что на 12,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

А внешний госдолг Азербайджана с начала года сократился.

На 1 мая 2026 года он составил $4 млрд 678,4 млн, что на 7,8% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщили в Госкомстате.

Напомним, в прошлом году внешний государственный долг Азербайджана сократился на 6,7%, до $4 млрд 813,5 млн (8 млрд 183 млн манатов).

Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли: по состоянию на 1 мая 2026 года они составили $87 млрд 916,2 млн.

Согласно информации, это на 15% больше по сравнению с 1 мая прошлого года.

Отметим, что на конец 2025 года стратегические валютные резервы Азербайджана оценивались в $85,1 млрд.

