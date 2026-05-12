USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
Новость дня
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket

Об успехах Западно-Каспийского университета

14:07 309

Западно-Каспийский университет, еще больше укрепив свои позиции в международном академическом пространстве, достиг важных результатов в сферах аккредитации, обеспечения качества и современной образовательной инфраструктуры.

Как сообщили haqqin.az в университете, оценка ряда специальностей университета на соответствие международным стандартам авторитетными европейскими аккредитационными агентствами — ASIIN (Агентство по аккредитации в области инженерии, информатики, естественных наук и математики) и FIBAA (Международный фонд аккредитации в сфере бизнес‑администрирования) — считается одним из ключевых показателей растущего авторитета вуза в глобальной академической среде.

Целенаправленная стратегия развития, реализуемая учебным заведением за последние годы, принесла особенно значимые результаты в направлении формирования модели исследовательского университета. Научно‑исследовательская база была существенно укреплена, к преподавательской и научной деятельности привлечены известные ученые из разных стран мира, расширено участие молодых исследователей в научных проектах, соответствующих международным стандартам. Такой подход внес серьезный вклад в рост научных результатов университета и его присутствия на международных научных платформах.

В настоящее время Западно-Каспийский университет издает 12 специализированных англоязычных научных журналов. В этих журналах публикуются научные работы как азербайджанских, так и зарубежных исследователей. В результате университет занял лидирующую позицию в стране по количеству статей, опубликованных в престижных международных научных базах с самыми высокими рейтингами — Web of Science и Scopus, преимущественно в журналах категорий Q1 и Q2.

В 2026 году Западно-Каспийский университет занял первое место в стране по количеству цитирований научных статей сотрудников. Этот показатель еще раз подтверждает вклад университета в укрепление позиций азербайджанской науки в международных рейтингах.

В рамках международных аккредитационных процессов образовательные эксперты агентств ASIIN и FIBAA неоднократно посещали университет. В ходе визитов они ознакомились с академическими программами, научно‑исследовательской деятельностью, встретились со студентами, профессорско‑преподавательским составом, а также с выпускниками и представителями партнерских организаций‑работодателей, получив подробную информацию о программах двойных дипломов, инновационных проектах и международных партнерствах. Делегация высоко оценила современные лаборатории и учебную инфраструктуру университета.

Специальности Западно-Каспийского университета, успешно прошедшие международную программную аккредитацию, включают:

Бакалавриат

Биология (код 050505)

Водные биоресурсы и аквакультура (050708)

Экология (050504)

Лесное хозяйство (050706)

Компьютерная инженерия (050631)

Компьютерные науки (050509)

Информационные технологии (050616)

Информационная безопасность (050615)

Приборостроительная инженерия (050624)

Мехатроника и робототехника (050629)

Магистратура

Биология (060505), специализации: Генетика, Молекулярная биология

Экология (060510), специализация: Методы охраны и восстановления окружающей среды.

Кроме того, специальности Экономика (050405), Финансы (050406), Маркетинг (050407), Менеджмент (050408) и Бизнес‑администрирование (050402) были признаны соответствующими европейским образовательным стандартам аккредитационным агентством FIBAA в марте 2026 года. Эти аккредитации создают широкие возможности для интеграции студентов и выпускников в международное образовательное и трудовое пространство.

Одновременно Западно-Каспийский университет, сохраняя лидирующие позиции, в апреле 2026 года также успешно прошел институциональную аккредитационную оценку международного агентства ASIIN. Этот успех подтверждает, что деятельность университета в целом соответствует стандартам качества Европейского пространства высшего образования.

В результате аккредитационных процессов лабораторная и исследовательская инфраструктура университета была еще больше укреплена. Лаборатории, оснащенные современным технологическим оборудованием, вносят важный вклад в развитие практических навыков студентов, подготовку инновационных проектов и расширение научно‑исследовательской деятельности.

В Школе высоких технологий и инновационной инженерии Западно-Каспийского университета функционируют лаборатории:

«Механика умных устройств»,

«Deeptech — исследования и вычисления в области искусственного интеллекта»,

«Аналитика данных и сетевые технологии»,

«Компьютерная инженерия»,

«Геоматика»,

«Химия и мониторинг окружающей среды»,

«Генетика и молекулярная биология»,

«Биотехнология»,

а также лаборатории Исследовательского центра:

«Экологические и биоразнообразные исследования»,

«Анализ роста леса и дендрохронология»,

«Пищевая инженерия» — которые считаются ключевыми показателями научного потенциала университета.

Кроме того, в Школе бизнеса и управления действует лаборатория «Симуляция биржевых операций», в Школе филологии и перевода создан Исследовательский центр лингвистики, в Школе политических и общественных наук функционирует лаборатория «Политический анализ и дипломатическая симуляция», а специализированные мастерские Школы дизайна еще больше расширяют междисциплинарные научно‑исследовательские возможности университета.

Показатели международной аккредитации, современная научная инфраструктура и растущие научные результаты еще раз подтверждают: позиции Западно-Каспийского университета в глобальном образовательном пространстве продолжают укрепляться, его международная конкурентоспособность повышается, а достижения в подготовке высококвалифицированных специалистов становятся все более значимыми.

Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket заявления МЧС и МВД; фото; видео; обновлено 14:20
14:20 7383
Об успехах Западно-Каспийского университета
Об успехах Западно-Каспийского университета
14:07 310
И Симонян отвечает Путину: алиментов не требуем, делить детей не будем
И Симонян отвечает Путину: алиментов не требуем, делить детей не будем
14:03 752
Украина бьет по Оренбургу и Челябинску
Украина бьет по Оренбургу и Челябинску видео
13:49 823
Гарибабади вышел из себя
Гарибабади вышел из себя обновлено 13:49
13:49 15905
«Мегринский маршрут» вместо «дороги Трампа»?
«Мегринский маршрут» вместо «дороги Трампа»? наш комментарий
12:51 2214
Валютные резервы Азербайджана растут, а госдолг сокращается
Валютные резервы Азербайджана растут, а госдолг сокращается
13:15 974
Перемирие закончилось. Россия опять атакует Украину
Перемирие закончилось. Россия опять атакует Украину обновлено 11:26
11:26 3037
Экс-премьер Катара: Иран рано или поздно станет ядерной державой
Экс-премьер Катара: Иран рано или поздно станет ядерной державой
12:29 1175
Переговоры Ильхама Алиева и главы BP
Переговоры Ильхама Алиева и главы BP фото
12:16 1497
Зеленский: Россия должна закончить эту войну
Зеленский: Россия должна закончить эту войну
12:11 1339

ЭТО ВАЖНО

Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket заявления МЧС и МВД; фото; видео; обновлено 14:20
14:20 7383
Об успехах Западно-Каспийского университета
Об успехах Западно-Каспийского университета
14:07 310
И Симонян отвечает Путину: алиментов не требуем, делить детей не будем
И Симонян отвечает Путину: алиментов не требуем, делить детей не будем
14:03 752
Украина бьет по Оренбургу и Челябинску
Украина бьет по Оренбургу и Челябинску видео
13:49 823
Гарибабади вышел из себя
Гарибабади вышел из себя обновлено 13:49
13:49 15905
«Мегринский маршрут» вместо «дороги Трампа»?
«Мегринский маршрут» вместо «дороги Трампа»? наш комментарий
12:51 2214
Валютные резервы Азербайджана растут, а госдолг сокращается
Валютные резервы Азербайджана растут, а госдолг сокращается
13:15 974
Перемирие закончилось. Россия опять атакует Украину
Перемирие закончилось. Россия опять атакует Украину обновлено 11:26
11:26 3037
Экс-премьер Катара: Иран рано или поздно станет ядерной державой
Экс-премьер Катара: Иран рано или поздно станет ядерной державой
12:29 1175
Переговоры Ильхама Алиева и главы BP
Переговоры Ильхама Алиева и главы BP фото
12:16 1497
Зеленский: Россия должна закончить эту войну
Зеленский: Россия должна закончить эту войну
12:11 1339
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться