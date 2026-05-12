Об успехах Западно-Каспийского университета

Западно-Каспийский университет, еще больше укрепив свои позиции в международном академическом пространстве, достиг важных результатов в сферах аккредитации, обеспечения качества и современной образовательной инфраструктуры.
Как сообщили haqqin.az в университете, оценка ряда специальностей университета на соответствие международным стандартам авторитетными европейскими аккредитационными агентствами — ASIIN (Агентство по аккредитации в области инженерии, информатики, естественных наук и математики) и FIBAA (Международный фонд аккредитации в сфере бизнес‑администрирования) — считается одним из ключевых показателей растущего авторитета вуза в глобальной академической среде.
Целенаправленная стратегия развития, реализуемая учебным заведением за последние годы, принесла особенно значимые результаты в направлении формирования модели исследовательского университета. Научно‑исследовательская база была существенно укреплена, к преподавательской и научной деятельности привлечены известные ученые из разных стран мира, расширено участие молодых исследователей в научных проектах, соответствующих международным стандартам. Такой подход внес серьезный вклад в рост научных результатов университета и его присутствия на международных научных платформах.
В настоящее время Западно-Каспийский университет издает 12 специализированных англоязычных научных журналов. В этих журналах публикуются научные работы как азербайджанских, так и зарубежных исследователей. В результате университет занял лидирующую позицию в стране по количеству статей, опубликованных в престижных международных научных базах с самыми высокими рейтингами — Web of Science и Scopus, преимущественно в журналах категорий Q1 и Q2.
В 2026 году Западно-Каспийский университет занял первое место в стране по количеству цитирований научных статей сотрудников. Этот показатель еще раз подтверждает вклад университета в укрепление позиций азербайджанской науки в международных рейтингах.
В рамках международных аккредитационных процессов образовательные эксперты агентств ASIIN и FIBAA неоднократно посещали университет. В ходе визитов они ознакомились с академическими программами, научно‑исследовательской деятельностью, встретились со студентами, профессорско‑преподавательским составом, а также с выпускниками и представителями партнерских организаций‑работодателей, получив подробную информацию о программах двойных дипломов, инновационных проектах и международных партнерствах. Делегация высоко оценила современные лаборатории и учебную инфраструктуру университета.
Специальности Западно-Каспийского университета, успешно прошедшие международную программную аккредитацию, включают:
Бакалавриат
Биология (код 050505)
Водные биоресурсы и аквакультура (050708)
Экология (050504)
Лесное хозяйство (050706)
Компьютерная инженерия (050631)
Компьютерные науки (050509)
Информационные технологии (050616)
Информационная безопасность (050615)
Приборостроительная инженерия (050624)
Мехатроника и робототехника (050629)
Магистратура
Биология (060505), специализации: Генетика, Молекулярная биология
Экология (060510), специализация: Методы охраны и восстановления окружающей среды.
Кроме того, специальности Экономика (050405), Финансы (050406), Маркетинг (050407), Менеджмент (050408) и Бизнес‑администрирование (050402) были признаны соответствующими европейским образовательным стандартам аккредитационным агентством FIBAA в марте 2026 года. Эти аккредитации создают широкие возможности для интеграции студентов и выпускников в международное образовательное и трудовое пространство.
Одновременно Западно-Каспийский университет, сохраняя лидирующие позиции, в апреле 2026 года также успешно прошел институциональную аккредитационную оценку международного агентства ASIIN. Этот успех подтверждает, что деятельность университета в целом соответствует стандартам качества Европейского пространства высшего образования.
В результате аккредитационных процессов лабораторная и исследовательская инфраструктура университета была еще больше укреплена. Лаборатории, оснащенные современным технологическим оборудованием, вносят важный вклад в развитие практических навыков студентов, подготовку инновационных проектов и расширение научно‑исследовательской деятельности.
В Школе высоких технологий и инновационной инженерии Западно-Каспийского университета функционируют лаборатории:
«Механика умных устройств»,
«Deeptech — исследования и вычисления в области искусственного интеллекта»,
«Аналитика данных и сетевые технологии»,
«Компьютерная инженерия»,
«Геоматика»,
«Химия и мониторинг окружающей среды»,
«Генетика и молекулярная биология»,
«Биотехнология»,
а также лаборатории Исследовательского центра:
«Экологические и биоразнообразные исследования»,
«Анализ роста леса и дендрохронология»,
«Пищевая инженерия» — которые считаются ключевыми показателями научного потенциала университета.
Кроме того, в Школе бизнеса и управления действует лаборатория «Симуляция биржевых операций», в Школе филологии и перевода создан Исследовательский центр лингвистики, в Школе политических и общественных наук функционирует лаборатория «Политический анализ и дипломатическая симуляция», а специализированные мастерские Школы дизайна еще больше расширяют междисциплинарные научно‑исследовательские возможности университета.
Показатели международной аккредитации, современная научная инфраструктура и растущие научные результаты еще раз подтверждают: позиции Западно-Каспийского университета в глобальном образовательном пространстве продолжают укрепляться, его международная конкурентоспособность повышается, а достижения в подготовке высококвалифицированных специалистов становятся все более значимыми.