Об успехах Западно-Каспийского университета

Западно-Каспийский университет, еще больше укрепив свои позиции в международном академическом пространстве, достиг важных результатов в сферах аккредитации, обеспечения качества и современной образовательной инфраструктуры. Как сообщили haqqin.az в университете, оценка ряда специальностей университета на соответствие международным стандартам авторитетными европейскими аккредитационными агентствами — ASIIN (Агентство по аккредитации в области инженерии, информатики, естественных наук и математики) и FIBAA (Международный фонд аккредитации в сфере бизнес‑администрирования) — считается одним из ключевых показателей растущего авторитета вуза в глобальной академической среде.

Целенаправленная стратегия развития, реализуемая учебным заведением за последние годы, принесла особенно значимые результаты в направлении формирования модели исследовательского университета. Научно‑исследовательская база была существенно укреплена, к преподавательской и научной деятельности привлечены известные ученые из разных стран мира, расширено участие молодых исследователей в научных проектах, соответствующих международным стандартам. Такой подход внес серьезный вклад в рост научных результатов университета и его присутствия на международных научных платформах. В настоящее время Западно-Каспийский университет издает 12 специализированных англоязычных научных журналов. В этих журналах публикуются научные работы как азербайджанских, так и зарубежных исследователей. В результате университет занял лидирующую позицию в стране по количеству статей, опубликованных в престижных международных научных базах с самыми высокими рейтингами — Web of Science и Scopus, преимущественно в журналах категорий Q1 и Q2. В 2026 году Западно-Каспийский университет занял первое место в стране по количеству цитирований научных статей сотрудников. Этот показатель еще раз подтверждает вклад университета в укрепление позиций азербайджанской науки в международных рейтингах.

В рамках международных аккредитационных процессов образовательные эксперты агентств ASIIN и FIBAA неоднократно посещали университет. В ходе визитов они ознакомились с академическими программами, научно‑исследовательской деятельностью, встретились со студентами, профессорско‑преподавательским составом, а также с выпускниками и представителями партнерских организаций‑работодателей, получив подробную информацию о программах двойных дипломов, инновационных проектах и международных партнерствах. Делегация высоко оценила современные лаборатории и учебную инфраструктуру университета. Специальности Западно-Каспийского университета, успешно прошедшие международную программную аккредитацию, включают: Бакалавриат Биология (код 050505) Водные биоресурсы и аквакультура (050708) Экология (050504) Лесное хозяйство (050706) Компьютерная инженерия (050631) Компьютерные науки (050509) Информационные технологии (050616) Информационная безопасность (050615) Приборостроительная инженерия (050624) Мехатроника и робототехника (050629) Магистратура Биология (060505), специализации: Генетика, Молекулярная биология Экология (060510), специализация: Методы охраны и восстановления окружающей среды.

Кроме того, специальности Экономика (050405), Финансы (050406), Маркетинг (050407), Менеджмент (050408) и Бизнес‑администрирование (050402) были признаны соответствующими европейским образовательным стандартам аккредитационным агентством FIBAA в марте 2026 года. Эти аккредитации создают широкие возможности для интеграции студентов и выпускников в международное образовательное и трудовое пространство. Одновременно Западно-Каспийский университет, сохраняя лидирующие позиции, в апреле 2026 года также успешно прошел институциональную аккредитационную оценку международного агентства ASIIN. Этот успех подтверждает, что деятельность университета в целом соответствует стандартам качества Европейского пространства высшего образования. В результате аккредитационных процессов лабораторная и исследовательская инфраструктура университета была еще больше укреплена. Лаборатории, оснащенные современным технологическим оборудованием, вносят важный вклад в развитие практических навыков студентов, подготовку инновационных проектов и расширение научно‑исследовательской деятельности. В Школе высоких технологий и инновационной инженерии Западно-Каспийского университета функционируют лаборатории: «Механика умных устройств», «Deeptech — исследования и вычисления в области искусственного интеллекта», «Аналитика данных и сетевые технологии», «Компьютерная инженерия», «Геоматика», «Химия и мониторинг окружающей среды», «Генетика и молекулярная биология», «Биотехнология», а также лаборатории Исследовательского центра: «Экологические и биоразнообразные исследования», «Анализ роста леса и дендрохронология», «Пищевая инженерия» — которые считаются ключевыми показателями научного потенциала университета.