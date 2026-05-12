Дональд, где телефон?

Компания Trump Mobile, связанная с основным холдингом Дональда Трампа (Donald Trump) The Trump Organization, обновила условия предзаказа своего дебютного смартфона T1 Phone, поставив под сомнение будущее всего проекта. Разработчики официально заявили, что внесенный депозит в размере $100 не гарантирует выход устройства на рынок или даже начало его производства.

Тем временем около $59 млн заплатили полмиллиона человек за предзаказ телефона Трампа, но так его и не получили. Почти год назад президент США анонсировал выпуск золотого телефона, однако до сих пор не было отправлено ни одного устройства, а дата запуска исчезла с сайта, пишет NBC News.

В обновленных условиях Trump Mobile теперь указано: депозит не гарантирует, что телефон вообще когда-либо будет произведен и доставлен.

Как напоминает издание Android Authority, изначально релиз аппарата планировался на сентябрь 2025 года, однако с момента анонса в июне прошлого года эти сроки неоднократно сдвигались. За это время поменялось и позиционирование продукта: громкий слоган «Сделано в Америке» (Made in America) был быстро удален из рекламных материалов. Вместо него создатели начали использовать более обтекаемые формулировки, вроде «Дизайн, которым гордится Америка».

На протяжении долгого времени авторы проекта не могли определиться и с дизайном смартфона. В промоматериалах использовались изображения то золотого iPhone 16 Pro, то устройства, напоминающего Samsung Galaxy S25 Ultra, пока в феврале руководители Trump Mobile наконец не показали финальный дизайн — все в том же золотом цвете. Ожидалось, что к марту гаджет пройдет сертификацию у оператора T-Mobile, однако никаких заявлений по этому поводу так и не последовало. При этом компания утверждает, что продолжает работу над старшей моделью T1 Ultra.