В России девятиклассник стрелял по детям в школе

Девятиклассник пронес в школу в Гулькевичском районе Краснодарского края пневматическое оружие, в результате стрельбы пострадали два ученика, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В пресс-службе управления Следственного комитета по региону рассказали, что, по предварительным данным, подросток стрелял из пневматического пистолета в сторону младшеклассников.

Пострадавшим детям оказывают медпомощь в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное, заявил Кондратьев. Также краевой минздрав направил для оказания помощи ученикам и родителям психологов, указал Кондратьев.

В отношении руководства школы, где произошел инцидент, и охранной организации будет проведена проверка, говорится в сообщении главы Кубани. В муниципалитет уже направили комиссию Минобразования региона, добавил он.