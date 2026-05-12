В Кувейте задержали иранских диверсантов

В Кувейте предотвращена попытка проникновения иранских диверсантов на стратегический остров Бубиян. Как сообщает информагентство KUNA со ссылкой на заявление МВД, задержаны четверо нарушителей, которые дали признательные показания о принадлежности к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По данным следствия, группа прибыла на арендованном рыболовном судне 1 мая. На допросе задержанные раскрыли свои имена и звания в КСИР, заявив, что задачей группы было совершение «враждебных актов» на крупнейшем острове Кувейта.

В ходе задержания произошла перестрелка, ранение получил один кувейтский военнослужащий. Двоим членам группы удалось скрыться, ведется их розыск.

Министерство внутренних дел Кувейта заявило, что рассматривает инцидент как вызов национальной безопасности и оставляет за собой право принять ответные меры. Посол Ирана в Кувейте был вызван в МИД для дачи объяснений. Официальный Тегеран пока не комментирует обвинения.