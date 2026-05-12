Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
Мирзоян шепнул Пашиняну на ухо: «Турки сегодня открывают...»

Во время предвыборной агитации правящей партии «Гражданский договор» в ереванском административном районе Шенгавит 12 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян оказались в неловкой ситуации, когда глава МИД в прямом эфире подошел к руководителю правительства и что-то шепнул ему на ухо.

Пашинян, проявив осторожность, прикрыл микрофон рукой, однако часть сказанного Мирзояном была слышна в прямом эфире. Полностью предложение не разобрать, но отчетливо слышны отдельные фразы, например: «Турки сегодня открывают, помните коды, давайте сделаем приветственный текст с комментарием пресс-секретаря МИД, но не знаю, вы скажите».

После этого Пашинян рукой показал на прикрепленный к нему микрофон, и Мирзоян перестал говорить.

Позже журналисты попросили Мирзояна объяснить, что именно откроют турки. Министр ограничился ремаркой: «Откроют — поймем».

Он заверил, что речь не идет об открытии границы между Арменией и Турцией или предоставлении права пересечения границы гражданам третьих стран. «Уверен, что это (открытие границы) однажды тоже произойдет, но на этот раз речь немного о другом. Как только придет момент раскрыть детали, я об этом скажу. Речь о хороших вещах. Отныне речь будет идти только о хороших вещах», - отметил Мирзоян.

Журналисты также отдельно спросили об этом самого Пашиняна, и, в отличие от Мирзояна, он уточнил, что «откроют турки».

По его словам, Турция отныне при экспорте своих товаров будет указывать в документах также Армению как страну-получателя.

Пашинян пояснил, что это не значит, что Турция начнет поставлять в Армению продукцию напрямую, речь идет лишь об указании Армении как страны-получателя.

«Когда какая-либо продукция покупается из какой-либо страны и экспортируется в третью страну, нужно указывать страну, куда этот товар в конечном итоге отправляется», - отметил он.

Никол Пашинян добавил, что ранее по турецкому законодательству Армении в списке конечных получателей не было, страной-импортером оформлялась третья страна, и уже из третьей страны товар отправлялся в Армению.

Следует отметить, что на прошлой неделе вице-президент Турции Джевдет Йылмаз принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Ереване и провел ряд переговоров с армянскими официальными лицами. Не исключено, что ожидаемое решение Турции снять формальные ограничения на экспорт товаров в Армению также является символическим шагом, согласованным в ходе этих переговоров.

