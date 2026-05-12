Заявление Минздрава Азербайджана по хантавирусу

Ульвия Худиева
15:52 1468

Министерство здравоохранения Азербайджана выступило с заявлением по поводу распространения хантавируса, сообщения о котором в последние дни вызывает обеспокоенность населения. В Минздраве сообщили haqqin.az, что эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильна и оснований для беспокойства нет.

«Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), организация координирует профилактические и оперативные меры реагирования с различными странами в рамках Международных медико-санитарных правил. Отмечается, что люди обычно заражаются хантавирусом при контакте с мочой, фекалиями или слюной грызунов — носителей вируса, в том числе при вдыхании пыли, загрязненной выделениями грызунов. Передача вируса от человека к человеку крайне редка и наблюдается только в связи с видом Andes, встречающимся в Америке.

Азербайджан не считается эндемичным регионом по хантавирусу, и среди грызунов, обитающих на территории страны, данный вирус не выявляется. По этой причине хантавирусная инфекция не входит в рутинные лабораторные панели обследования в Азербайджане. Тем не менее в лабораториях страны как по охране здоровья человека, так и по здоровью животных имеются все технические возможности для проведения исследований на хантавирус.

Министерство здравоохранения руководствуется рекомендациями ВОЗ и осуществляет взаимное сотрудничество с этой организацией. В случае необходимости (например, у лиц с соответствующими клиническими признаками, прибывших из эпидемиологически рискованных стран) обследования будут организованы в соответствии с клиническими протоколами.

Министерство здравоохранения, осуществляя контроль за эпидемиологической ситуацией, призывает население ориентироваться исключительно на официальные источники. Существующая ситуация не создает какого-либо дополнительного риска для населения страны», - говорится в заявлении Минздрава.

