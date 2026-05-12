Бельгия поражена турецкой военной промышленностью: выиграют только Путин и Москва

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Брюссель может закупить у Турции ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Франкен подчеркнул, что в настоящее время для бельгийской армии продолжается процесс крупного тендера на беспилотные летательные аппараты, в котором примут участие и турецкие компании.

«Мы хотим сотрудничать с Анкарой в сфере оборонной промышленности. То, что я увидел на предприятиях военных технологий Турции, было действительно невероятным», — заявил бельгийский министр. Подчеркнув, что Турция является одним из сильнейших союзников и опорой НАТО, Франкен отметил, что Бельгия в прошлом пренебрегала оборонной промышленностью.

Коснувшись темы саммита НАТО, который пройдет в Анкаре в июле, Франкен сообщил, что на встрече альянса будут обсуждаться вопросы увеличения производства в оборонной сфере и нерушимого единства между союзниками.

«Как НАТО, мы сильны вместе; если мы разделимся — ослабнем. Мы должны быть очень осторожны в спорах между союзниками. Потому что единственным, кто может извлечь выгоду из внутренних распрей в НАТО, являются (президент России Владимир) Путин и Москва», — отметил бельгийский министр.