Трамп о «несостоявшейся» Кубе

16:28 524

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что от властей Кубы поступил запрос о помощи, в связи с чем Вашингтон готовится к переговорам.

«Никто из республиканцев не говорил со мной по поводу Кубы, которая является несостоявшимся государством и движется лишь в одном направлении - вниз! Куба попросила о помощи, и мы собираемся разговаривать!» - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Однако он не уточнил, где и когда могут пройти контакты сторон.

Вместе с тем президент напомнил, что вскоре отправляется в КНР. Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая.

1 мая Трамп подписал указ, предусматривающий введение серии дополнительных ограничений в отношении Кубы. Так, госсекретарь США в координации с министром финансов получает возможность вводить дополнительные санкции как против американских граждан, так и иностранцев, имеющих отношение к работе ряда сфер кубинской экономики. В частности, в указе упоминаются энергетика, оборона, добыча полезных ископаемых, металлургия, предоставление финансовых услуг.

В то же время 8 мая Associated Press со ссылкой на источники информировало, что американские власти в настоящее время не рассматривают возможность проведения военной операции против Кубы.

