Трамп играет «в войнушку»

Президент США Дональд Трамп во вторник опубликовал в социальной сети Truth Social два изображения, на которых, по всей видимости, запечатлены атаки на иранские военные объекты, в том числе взрывающийся самолет с иранским флагом и иранские быстроходные катера, попавшие в море.

На одном из снимков был изображен американский военный корабль, ведущий огонь, по всей видимости, из лазерного оружия по самолету, с подписью: «Лазеры: Бинг-бинг, ИСЧЕЗЛО!!!»

На втором снимке, подписанном: «Прощайте, «быстроходные катера», были показаны взрывы, поражающие лодки с иранскими флагами, под американским беспилотником.