Иранским шпионам дали пожизненное

Суд Бахрейна приговорил двоих мужчин к пожизненному заключению по обвинению за шпионаж в пользу иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с целью «совершения террористических и враждебных действий против страны и нанесения ущерба ее национальным интересам».

В ходе расследования выяснилось, что первый обвиняемый, находящийся в Иране, завербовал второго обвиняемого в Бахрейне для выполнения задач, включая перевод и получение средств, предназначенных для поддержки террористических элементов, а также сбор информации о важных объектах.

После эта информация передавалась КСИР и иранским разведслужбам.