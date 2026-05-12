Испания всецело поддерживает Украину

Любые решения по завершению войны (с Россией - ред.) должны приниматься только при участии Украины. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявила председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменголь.
По ее словам, международное сообщество должно и впредь поддерживать дипломатические усилия для достижения справедливого мира.
«Мы должны продолжать возвышать свои голоса на международных аренах, чтобы мобилизовать третьи страны и поощрять их поддерживать переговоры о прекращении огня и справедливом и длительном мире в соответствии с международным правом», – заявила она.
В то же время председатель Конгресса депутатов Испании подчеркнула, что Украина должна быть полноценным участником любых переговоров относительно собственного будущего.
«И Украина должна участвовать в каждом решении относительно своего будущего», – подчеркнула Арменголь.
Она также заявила, что Европа продолжает поддерживать Украину в борьбе против российских атак.