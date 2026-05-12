«Линкольн» сторожит Аравийское море

Центральное командование ВС США (CENTCON) заявило во вторник, что авианосец USS Abraham Lincoln продолжает операции в Аравийском море, включая обеспечение соблюдения американской блокады Ирана.

«C начала блокады Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что американские войска перенаправили 65 коммерческих судов и вывели из строя четыре», — говорится в сообщении командования в Х.

Блокада иранских портов со стороны США началась 13 апреля, после войны между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами, которая сейчас находится в условиях хрупкого перемирия.