Меркель вместо Шрёдера

Российский президент Владимир Путин предложил привлечь бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера к возможным переговорам между Россией и Европой. Однако в кулуарах политических кругов считают, что на роль посредника лучше подойдет другой экс-канцлер Германии — Ангела Меркель. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Отмечается, что Меркель считают подходящим кандидатом на роль посредника, так как она лично знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

Издание также отмечает, что страны Европы продолжают обсуждать возможные переговоры с РФ, учитывая неудачный опыт посредничества США. Члены ЕС хотят участвовать в переговорах с Москвой.

Кроме того, ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что было бы «не очень умно» позволять Кремлю диктовать кандидатуру переговорщика. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер говорил о том, что посредник от Европы должен получить широкое одобрение на европейском уровне, особенно со стороны Восточной Европы и стран Балтии.

Журналисты сообщили, что офис Меркель подтвердил им отсутствие каких-либо официальных запросов к бывшему канцлеру относительно роли посредника. Однако там не стали отвечать на вопрос, может ли она согласиться на эту роль в будущем.

Ранее Reuters со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства писало, что в Германии не в восторге от идеи Кремля назначить бывшего канцлера Герхарда Шрёдера главным представителем ЕС на переговорах с РФ о мире в Украине.

Неназванный собеседник Reuters заявил, что предложение Кремля не является убедительным, поскольку Москва не отошла от своих максималистских требований.

Меркель вместо Шрёдера
