Громкое расследование в Украине: Зеленский не фигурирует

17:00 533

Президент Украины не фигурирует в рамках досудебного расследования по делу об отмывании средств, которые впоследствии были потрачены на строительство резиденции «Династия» в Киевской области. Об этом во время брифинга рассказал глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.

«Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования. Другие следственные версии о принадлежности того или иного имущества проверяются в рамках досудебного расследования. Досудебное расследование продолжается», – сказал Кривонос.

На уточняющий вопрос, известно ли следствию, кому принадлежит одна из резиденций в комплексе «Династия», Кривонос ответил: «R1 – это резиденция 1».

Также у правоохранителей уточнили, кто, кроме Андрея Ермака, входил в состав преступной группы, которой вручили подозрения 12 мая в рамках этого дела. На что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко ответил: «Я думаю, что фамилии этих лиц вам ничего не дадут. Поскольку они не представляют никакого общественного интереса. Это лица, которые привлекались к строительству и легализации средств. И второй аспект этого вопроса заключается в том, что мы не называем фамилий в контексте уведомления о подозрении, поскольку это является нарушением презумпции невиновности».

Ранее украинские СМИ сообщали, что 11 мая детективы НАБУ и САП объявили о подозрении экс-главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, его подозревают по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Впоследствии стало известно, что НАБУ также объявило о подозрении еще шести фигурантам этого дела. Среди них, в частности, бывший вице-премьер-министр Украины, бизнесмен, а также другие лица.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд взять под стражу бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с возможностью внесения залога в 180 млн гривен. Об этом на брифинге сказал глава САП Александр Клименко.

По его словам, сегодня прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Ермака меры пресечения.

«Прокуратура будет просить меру пресечения Ермаку в виде содержания под стражей с залогом 180 млн гривен», - уточнил он.

Бывшего руководителя Офиса президента подозревают в схеме по «отмыванию» денег во время элитного строительства.

12 мая суд должен рассмотреть вопрос об избрании для него меры пресечения.

