Пентагон готов к любым сценариям в отношении Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет заявил во вторник, что Пентагон планирует как эскалацию военных операций против Ирана, так и их сокращение в случае необходимости, в то время как законодатели оказывают давление на администрацию по вопросам стоимости и правовой основы конфликта.

Выступая на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, посвященных бюджету Пентагона на 2027 год, Хегсет заявил, что администрация готова к различным сценариям развития событий, поскольку боевые действия с Ираном продолжаются, несмотря на хрупкое перемирие.

«У нас есть план эскалации в случае необходимости. У нас есть план регресса в случае необходимости. У нас есть план перераспределения активов», — сказал Хегсет.