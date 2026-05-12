Вальдас Дамбраускас азербайджанским журналистам: «Я ненавижу такие вопросы… Их судьба меня не интересует»

Завтра на стадионе «Пальмс Спортс Арена» состоится финал Кубка Азербайджана по футболу, в котором встретятся «Сабах» и «Зиря».
На кону не только трофей, но и путевка в еврокубки. Если победит «Сабах», который уже обеспечил себе чемпионство, то в Лигу Европы отправится «Карабах», а в Лигу конференций - «Туран-Товуз и обладатель 4-го места в чемпионате («Нефтчи» или «Зиря»).
Если же выиграет «Зиря», то именно она сыграет в Лиге Европы, а «Карабах» и «Туран-Товуз» выступят в Лиге конференций.
Сегодня на предматчевой пресс-конференции главному тренеру «Сабаха» Вальдасу Дамбраускасу был задан вопрос о том, заботит ли его судьба других клубов и ощущается ли давление в связи с этим.
«Как это может на нас довлеть? - отвечает литовский специалист. - Я действительно не понимаю. Извините, что я это говорю, но я ненавижу такие вопросы… В финале Кубка играют две команды. Неужели вы думаете, что какая-то из команд-финалисток будет думать о третьей стороне и испытывать давление? Судьба других команд нас не интересует. Я не понимаю, как мы можем говорить об этом. Если мы выиграем этот трофей, то только для себя и наших болельщиков».
Дамбраускас также заявил, что если «Сабах» в финале сыграет в свою силу, то победа будет за ним.