Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
Вальдас Дамбраускас азербайджанским журналистам: «Я ненавижу такие вопросы… Их судьба меня не интересует»

Эльмир Алиев, отдел спорта
17:19 479

Завтра на стадионе «Пальмс Спортс Арена» состоится финал Кубка Азербайджана по футболу, в котором встретятся «Сабах» и «Зиря».

На кону не только трофей, но и путевка в еврокубки. Если победит «Сабах», который уже обеспечил себе чемпионство, то в Лигу Европы отправится «Карабах», а в Лигу конференций - «Туран-Товуз и обладатель 4-го места в чемпионате («Нефтчи» или «Зиря»).

Если же выиграет «Зиря», то именно она сыграет в Лиге Европы, а «Карабах» и «Туран-Товуз» выступят в Лиге конференций.

Сегодня на предматчевой пресс-конференции главному тренеру «Сабаха» Вальдасу Дамбраускасу был задан вопрос о том, заботит ли его судьба других клубов и ощущается ли давление в связи с этим.

«Как это может на нас довлеть? - отвечает литовский специалист. - Я действительно не понимаю. Извините, что я это говорю, но я ненавижу такие вопросы… В финале Кубка играют две команды. Неужели вы думаете, что какая-то из команд-финалисток будет думать о третьей стороне и испытывать давление? Судьба других команд нас не интересует. Я не понимаю, как мы можем говорить об этом. Если мы выиграем этот трофей, то только для себя и наших болельщиков».

Дамбраускас также заявил, что если «Сабах» в финале сыграет в свою силу, то победа будет за ним.

Алиев ознакомился с подготовкой к WUF13
Алиев ознакомился с подготовкой к WUF13 ФОТО; новость дополнена
17:25 1201
