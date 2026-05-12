Иран подал в суд на США

Иран подал иск против США в арбитражный суд в Гааге из-за атак на иранские ядерные объекты и санкций, сообщило агентство Mizan со ссылкой на судебные власти страны.

Жалоба связана с «нарушениями» Вашингтоном международных обязательств во время «12-дневной войны» против Ирана в июне 2025 года. Документ был зарегистрирован в феврале–марте 2026-го.

В своем иске Тегеран требует от арбитража обязать США прекратить прямое и опосредованное вмешательство во внутренние дела исламской республики, а также полностью компенсировать весь причиненный ущерб.

Иран подал иск в соответствии с Алжирскими соглашениями 1981 года, которые предполагают создание международного арбитражного трибунала для решения споров между двумя странами.