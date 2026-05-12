Украина и США готовят соглашение о совместном производстве дронов

США и Украина подготовили проект меморандума о новом оборонном соглашении, которое может предусматривать совместное производство беспилотников и экспорт украинских военных технологий в США, сообщает CBS News.

По данным источников, документ предполагает создание совместных предприятий для выпуска дронов и расширение технологического обмена между странами. Украина также рассчитывает привлечь американское финансирование для увеличения оборонного производства.

Отмечается, что украинские технологии в сфере беспилотников уже используются в ряде регионов, включая Ближний Восток, где они применяются для противодействия иранским дронам. Переговоры продолжаются, а окончательное соглашение пока не подписано.