Цифровые услуги Агентства водных ресурсов Азербайджана интегрируются в платформу mygov

В рамках реализации «Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы», утвержденного президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) продолжает последовательную работу по развитию цифровых сервисов и повышению доступности государственных услуг.
В рамках мер по предоставлению государственных услуг по принципу «единого окна» с 12 мая мобильное приложение e-Su прекращает свою деятельность, а цифровые услуги будут доступны на платформе mygov. Основная цель проводимой работы — повышение доступности услуг для граждан, упрощение цифровых процессов, а также минимизация необходимости в дополнительных ресурсах и сервисных каналах.
На сегодняшний день шесть услуг Агентства уже предоставляются гражданам в цифровом формате через платформу mygov. В настоящее время наряду с действующими сервисами в платформу интегрируются еще семь услуг ведомства. На следующих этапах работа по совершенствованию существующих цифровых услуг и интеграции новых сервисов в платформу mygov будет продолжена.
Услуги, уже доступные на платформе mygov:
• изменение данных абонента;
• передача показаний счетчика и формирование счета-фактуры;
• цифровое обращение;
• обращение по вопросу проверки задолженности;
• предоставление справки о начислениях и произведенных оплатах за последние 12 месяцев по услугам водоснабжения и водоотведения для потребителей из категории «население»;
• онлайн-оплата задолженности за услуги водоснабжения.
Услуги, интеграция которых продолжается:
• обращение по опломбировке (установке или замене) водяных счетчиков;
• обращение по ремонту водяных счетчиков или замене неисправных приборов учета;
• обращение в связи с авариями в системе водоснабжения и отвода сточных вод;
• регистрация нового потребителя, относящегося к категории «население»;
• предоставление информации об абоненте (справка);
• обращение по установке водяных счетчиков;
• обращение по временному прекращению и восстановлению услуг водоснабжения и отвода сточных вод.
Отметим, что платформа mygov объединяет государственные услуги в едином цифровом пространстве и обеспечивает гражданам более быстрый, удобный и централизованный доступ к ним.
