Цифровые услуги Агентства водных ресурсов Азербайджана интегрируются в платформу mygov

В рамках реализации «Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы», утвержденного президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) продолжает последовательную работу по развитию цифровых сервисов и повышению доступности государственных услуг.

В рамках мер по предоставлению государственных услуг по принципу «единого окна» с 12 мая мобильное приложение e-Su прекращает свою деятельность, а цифровые услуги будут доступны на платформе mygov. Основная цель проводимой работы — повышение доступности услуг для граждан, упрощение цифровых процессов, а также минимизация необходимости в дополнительных ресурсах и сервисных каналах.

На сегодняшний день шесть услуг Агентства уже предоставляются гражданам в цифровом формате через платформу mygov. В настоящее время наряду с действующими сервисами в платформу интегрируются еще семь услуг ведомства. На следующих этапах работа по совершенствованию существующих цифровых услуг и интеграции новых сервисов в платформу mygov будет продолжена.

Услуги, уже доступные на платформе mygov:

• изменение данных абонента;

• передача показаний счетчика и формирование счета-фактуры;

• цифровое обращение;

• обращение по вопросу проверки задолженности;

• предоставление справки о начислениях и произведенных оплатах за последние 12 месяцев по услугам водоснабжения и водоотведения для потребителей из категории «население»;

• онлайн-оплата задолженности за услуги водоснабжения.

Услуги, интеграция которых продолжается:

• обращение по опломбировке (установке или замене) водяных счетчиков;

• обращение по ремонту водяных счетчиков или замене неисправных приборов учета;

• обращение в связи с авариями в системе водоснабжения и отвода сточных вод;

• регистрация нового потребителя, относящегося к категории «население»;

• предоставление информации об абоненте (справка);

• обращение по установке водяных счетчиков;

• обращение по временному прекращению и восстановлению услуг водоснабжения и отвода сточных вод.

Отметим, что платформа mygov объединяет государственные услуги в едином цифровом пространстве и обеспечивает гражданам более быстрый, удобный и централизованный доступ к ним.

Скачать мобильное приложение mygov можно по ссылке:

https://onelink.to/rryy4q

