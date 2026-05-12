Генерал: Трамп променял советы американских военных на мнение Нетаньяху

Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф раскритиковал внешнеполитическую линию президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Он заявил, что «Нетаньяху убежден, что Трамп у него в руках», подчеркнув, что президент США предпочитает советы израильского лидера рекомендациям собственных военных.
Яковлефф напомнил, что американское командование предупреждало о бесперспективности давления на Тегеран.
«Трамп слушает Нетаньяху, но не слушает своих генералов, которые изначально говорили, что теория смены режима в Иране - чепуха. Ну, Трамп поверил этим словам. Вот и получилась такая ситуация», - сказал Яковлефф.