Сибига: Мира с Россией без США не достичь

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что участие США необходимо для достижения реальных результатов в мирных усилиях для завершения российско-украинской войны. Об этом министр заявил во вторник на мероприятии Польского института международных дел (PISM).

Сибига отметил, что Украина ожидает от США лидирующей роли в этом процессе. Он напомнил о важности покупки вооружений в США и приветствовал усилия Вашингтона в мирном процессе.

«Мы покупаем у них вооружение. Вот почему эта программа PURL является для нас такой важной, ведь для нас это единственный способ приобрести стратегические системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности», – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что не верит в возможность добиться мира без участия американской стороны.

«Это невозможно. Нам нужно их участие, но также параллельно нам нужно их влияние и давление на Россию. Я считаю, что важно признать это», – отметил министр.