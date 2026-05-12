Россия угрожает и Балканам

Есть силы, пытающиеся «отбросить Западные Балканы назад», заявил генсек НАТО Марк Рютте.

«Мы знаем, что есть силы, пытающиеся отбросить Западные Балканы назад. Они хотят сорвать прогресс и дестабилизировать регион. НАТО привержена тому, чтобы проблемы прошлого остались в прошлом.

Мы будем разоблачать и противодействовать любой злонамеренной деятельности на территории НАТО. Нам нужны сильные общества, защищаемые сильными армиями, потому что мы живем в более опасном мире. Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины», — сказал генсек.