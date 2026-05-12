Путин опять об «Орешнике» и ядерных боеголовках

«С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками», - сказал Путин на совещании с военнослужащими ВС РФ.

По словам президента РФ, в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. «Сармат» является «самым мощным ракетным комплексом в мире», его суммарная мощность более чем в четыре раза превышает мощность любого западного аналога, сказал президент РФ.

Комментируя испытания, Путин также сказал, что в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником».

«Сармат» создается на замену ракетному комплексу «Воевода» советского производства. Новая разработка «превосходит своего предшественника по боевым возможностям», отметил глава РВСН. В первую очередь, речь идет о дальности полета, забрасываемом весе, готовности к пуску и применяемом комплексе средств противодействия.

«Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания», — добавил он.

Путин анонсировал постановку «Сармата» на боевое дежурство еще в 2023 году. Однако из-за серии неудачных испытаний в 2024 году этого до сих пор не произошло.