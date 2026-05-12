Путин опять об «Орешнике» и ядерных боеголовках

Ракетный комплекс «Орешник» может оснащаться ядерными боеголовками. Об этом 12 мая заявил президент России Владимир Путин.
«С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками», - сказал Путин на совещании с военнослужащими ВС РФ.
Российские военные провели успешные испытания ракетного комплекса «Сармат». Об этом командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, сообщают российские СМИ.
По словам президента РФ, в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. «Сармат» является «самым мощным ракетным комплексом в мире», его суммарная мощность более чем в четыре раза превышает мощность любого западного аналога, сказал президент РФ.
Комментируя испытания, Путин также сказал, что в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником».
«Сармат» создается на замену ракетному комплексу «Воевода» советского производства. Новая разработка «превосходит своего предшественника по боевым возможностям», отметил глава РВСН. В первую очередь, речь идет о дальности полета, забрасываемом весе, готовности к пуску и применяемом комплексе средств противодействия.
«Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания», — добавил он.
Путин анонсировал постановку «Сармата» на боевое дежурство еще в 2023 году. Однако из-за серии неудачных испытаний в 2024 году этого до сих пор не произошло.